Два очка Овечкина помогли «Вашинтону» победить «Детройт»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу хозяев. Для «Кэпиталз» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали Александр Овечкин (1+1) и Том Уилсон (1+1). Голкипер «Вашингтона» Брейден Холтби отразил 31 бросок. Единственной шайбой в составе «Дейтройта» отметился Андреас Атанасиу.

Посмотреть видео гола Овечкина можно на официальном сайте НХЛ.



Овечкин также заработал показатель полезности «+2», он совершил 6 силовых приёмов и 3 раза бросил в створ ворот, проведя на льду 22 минуты. Дмитрий Орлов очков не набрал, сыграв 22.17. Евгений Кузнецов не принимал участия во встрече из-за травмы.