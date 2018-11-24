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Два очка Овечкина помогли «Вашинтону» победить «Детройт»

Два очка Овечкина помогли «Вашинтону» победить «Детройт»
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу хозяев. Для «Кэпиталз» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали Александр Овечкин (1+1) и Том Уилсон (1+1). Голкипер «Вашингтона» Брейден Холтби отразил 31 бросок. Единственной шайбой в составе «Дейтройта» отметился Андреас Атанасиу.

Посмотреть видео гола Овечкина можно на официальном сайте НХЛ.

Овечкин также заработал показатель полезности «+2», он совершил 6 силовых приёмов и 3 раза бросил в створ ворот, проведя на льду 22 минуты. Дмитрий Орлов очков не набрал, сыграв 22.17. Евгений Кузнецов не принимал участия во встрече из-за травмы.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2018, суббота. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3 : 1
0:1, 1:0, 2:0
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Атанасиу (Ванек, Декайзер) – 08:46 (5x5), 1:1 – Уилсон (Бекстрём, Овечкин) – 32:13 (5x5), 2:1 – Кемпны (Бойд, Бураковски) – 46:38 (5x5), 3:1 – Овечкин (Дауд, Уилсон) – 48:34 (5x5)
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