«Коламбус» — «Торонто»: Игорь Ожиганов набрал первое очко в НХЛ

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Игорь Ожиганов набрал первое очко в официальных матчах Национальной хоккейной лиги. В выездной встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (идёт второй период, счёт равный — 2:2) 25-летний хоккеист выступил ассистентом в голе Рона Хейнси.

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Ожиганов перешёл в стан «кленовых листьев» из московского ЦСКА в мае 2018 года. В минувшем сезоне защитник в составе «армейского» клуба забросил 2 шайбы и отдал 7 результативных передач в 42 матчах регулярного сезона при показателе полезности «+12», в 5 матчах плей-офф очков не набрал.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В Континентальной хоккейной лиге хоккеист также выступал за «Сибирь» и «Амур». В общей сложности он принял участие в 372 матчах и набрал 107 (36+71) очков при показателе полезности «+28».