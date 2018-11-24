Анисимов в матче с «Тампой» забросил свою 3-ю шайбу в сезоне

Российский нападающий клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов отметился третьей заброшенной шайбой в сезоне. В выездной встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (завершился 1-й период, счёт — 4:1 в пользу хозяев) форвард забросил в первом периоде на 12-й минуте, ассистентами выступили Алекс Дебринкэт и Ник Шмальц.

Эта шайба стала 11-м очком Анисимова в 23 матчах текущего сезона. Всего в НХЛ на счету россиянина 321 (151+170) балл за результативность в 648 матчах.

Видео гола Анисимова доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в 72 матчах регулярного чемпионата-2017/18 30-летний Анисимов набрал 31 (20+11) очко при показателе полезности «-17». Россиянин выступает за «Чикаго» с 2015 года.