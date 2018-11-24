32 Сейва Бобровского и передача Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Торонто»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:2.



Уже к 10-й минуте хозяева повели в две шайбы благодаря дублю Джоша Андерсона. Канадская команда сравняла счёт – отличились Рон Хейнси и Каспери Капанен. На что «Коламбус» снова ответил двумя голами, авторами которых стали Кэм Аткинсон и Маркус Хянникяйнен.



Вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 32 броска из 34 и стал второй звездой встречи. На счету Артемия Панарина результативная передача, показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа и 2 броска в створ за 20 минут и 37 секунд, проведённых на льду.



Игорь Ожиганов набрал первое очков в НХЛ, выступив ассистентом во второй шайбе «Торонто». У него показатель полезности «+2» за 15.48. Никита Зайцев нанёс 3 броска за 18.58.



В параллельном матче «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Калгари Флэймз» (2:0) благодаря шат-ауту Марка-Андре Флёри и голам Алекса Така и Колина Миллера.