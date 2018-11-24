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32 Сейва Бобровского и передача Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Торонто»

32 Сейва Бобровского и передача Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Торонто»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:2.

Уже к 10-й минуте хозяева повели в две шайбы благодаря дублю Джоша Андерсона. Канадская команда сравняла счёт – отличились Рон Хейнси и Каспери Капанен. На что «Коламбус» снова ответил двумя голами, авторами которых стали Кэм Аткинсон и Маркус Хянникяйнен.

Вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 32 броска из 34 и стал второй звездой встречи. На счету Артемия Панарина результативная передача, показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа и 2 броска в створ за 20 минут и 37 секунд, проведённых на льду.

Игорь Ожиганов набрал первое очков в НХЛ, выступив ассистентом во второй шайбе «Торонто». У него показатель полезности «+2» за 15.48. Никита Зайцев нанёс 3 броска за 18.58.

В параллельном матче «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Калгари Флэймз» (2:0) благодаря шат-ауту Марка-Андре Флёри и голам Алекса Така и Колина Миллера.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2018, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
4 : 2
2:1, 1:1, 1:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Андерсон (Дженнер, Фолиньо) – 03:55 (5x5), 2:0 – Андерсон (Седлак, Харрингтон) – 09:57 (5x5), 2:1 – Хейнси (Линдхольм, Ожиганов) – 16:16 (5x5), 2:2 – Капанен (Кадри) – 22:58 (5x5), 3:2 – Аткинсон (Веннберг) – 36:14 (4x5), 4:2 – Хянникяйнен (Панарин, Мюррей) – 43:35 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2018, суббота. 02:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
2 : 0
0:0, 1:0, 1:0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Так (Икин, Пачоретти) – 36:09 (5x5), 2:0 – Миллер (Смит, Так) – 42:34 (5x4)
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