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«Тампа» обыграла «Чикаго» благодаря ассистентскому хет-трику Кучерова

«Тампа» обыграла «Чикаго» благодаря ассистентскому хет-трику Кучерова
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду взял верх над «Чикаго Блэкхоукс» — 4:2.

Уже к 10-й минуте хозяева повели со счётом 3:0 – дублем отметился Тайлер Джонсон, ещё один гол в активе Брейдена Пойнта. Во всех трёх шайбах ассистентом выступил россиянин Никита Кучеров. До свистка на перерыв команды обменялись голами – на шайбу Артёма Анисимова точным броском ответил Райан Кэллахан. В оставшееся время гости смогли лишь сократить счёт усилиями Джонатана Тэйвза.

У Кучерова 12 очков (2+10) в 5 последних матчах. В этой игре в его активе показатель полезности «+2» за 20.31 на льду. У Михаила Сергачёва «-1» за 15.50. На счету Артёма Анисимова «+1», 3 броска в створ ворот и 80% выигранных вбрасываний за 13.40.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2018, суббота. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
4 : 2
4:1, 0:1, 0:0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – Джонсон (Кучеров, Чернак) – 00:29 (5x5), 2:0 – Джонсон (Пойнт, Кучеров) – 07:15 (5x5), 3:0 – Пойнт (Кучеров, Чернак) – 10:05 (5x5), 3:1 – Анисимов (Дебринкэт, Шмальц) – 11:10 (5x5), 4:1 – Кэллахан (Макдона) – 14:52 (5x5), 4:2 – Тэйвз (Кит) – 38:49 (5x5)
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