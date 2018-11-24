«Тампа» обыграла «Чикаго» благодаря ассистентскому хет-трику Кучерова

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду взял верх над «Чикаго Блэкхоукс» — 4:2.



Уже к 10-й минуте хозяева повели со счётом 3:0 – дублем отметился Тайлер Джонсон, ещё один гол в активе Брейдена Пойнта. Во всех трёх шайбах ассистентом выступил россиянин Никита Кучеров. До свистка на перерыв команды обменялись голами – на шайбу Артёма Анисимова точным броском ответил Райан Кэллахан. В оставшееся время гости смогли лишь сократить счёт усилиями Джонатана Тэйвза.



У Кучерова 12 очков (2+10) в 5 последних матчах. В этой игре в его активе показатель полезности «+2» за 20.31 на льду. У Михаила Сергачёва «-1» за 15.50. На счету Артёма Анисимова «+1», 3 броска в створ ворот и 80% выигранных вбрасываний за 13.40.