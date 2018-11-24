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Гол Малкина не помог «Питтсбургу» обыграть «Бостон»

Гол Малкина не помог «Питтсбургу» обыграть «Бостон»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде в овертайме уступил «Бостон Брюинз» — 1:2.

Счёт на 27-й минуте открыл российский нападающий гостей Евгений Малкин, продлив результативную серию до шести матчей. Ещё до свистка на второй перерыв «Бостон» усилиями Джейка Дебраска восстановил равновесие, а победу хозяевам принёс Йокам Нордстрём, отличившийся в овертайме.

У Малкина показатель полезности «-1», 2 броска в створ и 62% выигранных вбрасываний за 20.54 (2.56 – в большинстве) на льду.

«Пингвины» потерпели пятое поражение в шести последних встречах. Они занимают 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 21 очко. «Бостон» (28) – пятый.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2018, суббота. 03:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
2 : 1
0:0, 1:1, 0:0, 1:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Малкин (Летанг, Кессел) – 26:09 (5x5), 1:1 – Дебраск (Крейчи, Миллер) – 33:40 (5x5), 2:1 – Нордстрём (Крюг, Пастрняк) – 61:57 (3x3)
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