Гол Малкина не помог «Питтсбургу» обыграть «Бостон»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде в овертайме уступил «Бостон Брюинз» — 1:2.



Счёт на 27-й минуте открыл российский нападающий гостей Евгений Малкин, продлив результативную серию до шести матчей. Ещё до свистка на второй перерыв «Бостон» усилиями Джейка Дебраска восстановил равновесие, а победу хозяевам принёс Йокам Нордстрём, отличившийся в овертайме.



У Малкина показатель полезности «-1», 2 броска в створ и 62% выигранных вбрасываний за 20.54 (2.56 – в большинстве) на льду.



«Пингвины» потерпели пятое поражение в шести последних встречах. Они занимают 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 21 очко. «Бостон» (28) – пятый.