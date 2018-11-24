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«Даллас» обыграл «Оттаву», Радулов сделал две передачи

«Даллас» обыграл «Оттаву», Радулов сделал две передачи
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» — 6:4. Хозяева при счёте 1:2 забросили четыре шайбы.

В составе техасской команды отличились Джейми Бенн, Миро Хейсканен, Тейлор Федун, Джейсон Спецца, Блейк Комо и Гэвин Бэйрутер, поразивший пустые ворота. У «сенаторов» голы на счету Райана Дзингела, Брэди Ткачука, Максима Лажуа и Зака Смита.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов сделал 2 результативные передачи, также в его активе показатель полезности «+1», 7 бросков в створ за 19 минут и 42 секунды, проведённых на льду. У Валерия Ничушкина «-1», 2 броска и 2 силовых приёма за 11.50. Антон Худобин отразил 29 бросков из 33.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2018, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
6 : 4
1:1, 2:1, 3:2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 – Дзингел (Райан, Шабо) – 03:05 (5x5), 1:1 – Бенн (Сегин, А. Радулов) – 10:22 (5x5), 1:2 – Ткачук (Шабо, Райан) – 30:02 (5x4), 2:2 – Хейсканен (А. Радулов, Янмарк) – 32:45 (5x5), 3:2 – Федун (Шор, Хинц) – 38:48 (5x5), 4:2 – Спецца (Хейсканен, Янмарк) – 44:40 (5x5), 5:2 – Комо (Линделль, Дикинсон) – 46:12 (5x5), 5:3 – Лажуа (Дюшейн) – 50:36 (5x5), 5:4 – Смит (Райан, Дюшейн) – 53:54 (5x5), 6:4 – Бэйрутер – 57:50 (en)
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