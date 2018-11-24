«Даллас» обыграл «Оттаву», Радулов сделал две передачи

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» — 6:4. Хозяева при счёте 1:2 забросили четыре шайбы.

В составе техасской команды отличились Джейми Бенн, Миро Хейсканен, Тейлор Федун, Джейсон Спецца, Блейк Комо и Гэвин Бэйрутер, поразивший пустые ворота. У «сенаторов» голы на счету Райана Дзингела, Брэди Ткачука, Максима Лажуа и Зака Смита.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов сделал 2 результативные передачи, также в его активе показатель полезности «+1», 7 бросков в створ за 19 минут и 42 секунды, проведённых на льду. У Валерия Ничушкина «-1», 2 броска и 2 силовых приёма за 11.50. Антон Худобин отразил 29 бросков из 33.