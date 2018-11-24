«Каролина» — «Флорида»: Луонго вновь получил травму и не доиграл матч

Во встрече «Каролины Харрикейнз» и «Флориды Пантерз» (4:1) повреждение получил голкипер команды гостей Роберто Луонго. 39-летний вратарь покинул лёд на 13-й минуте, для Луонго это уже не первое повреждение в нынешнем сезоне, на его счету всего восемь матчей.

«Каролина» обыграла «Флориду», Свечников набрал 2 очка

К 49-й минуте хозяева вели со счётом 3:0 – дублем отметился Джордан Мартинук (в обоих случаях ассистентами выступили Лукас Валльмарк и Андрей Свечников), ещё один гол в активе Теуво Терявяйнена. Трой Брауэр одну шайбу отыграл, а точку в матче поставил всё тот же Мартинук, поразивший пустые ворота и оформивший хет-трик.



У второго номера драфта-2018 Свечникова показатель полезности «+3» и 2 броска в створ за 17 минут и 16 секунд, проведённых на льду. У Евгения Дадонова «-2» и 4 броска за 19.55. У вернувшегося в состав Богдана Киселевича «-1» и 5 силовых приёмов за 19.08.