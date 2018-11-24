Комфер сделал дубль в одном меньшинстве в игре с «Аризоной»

Во встрече «Колорадо Эвеланш» и «Аризоны Койотс» (5:1) произошёл необычный момент. В первом периоде форвард «Эвеланш» Джей Ти Комфер сумел дважды забить за одно меньшинство.

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«Колорадо Эвеланш» на выезде разгромил «Аризону Койотс» — 5:1. Дубль при игре «4 на 5» оформил Джей Ти Комфер, по голу на счету Микко Рантанена, Тайсона Бэрри и Габриэля Ландескога. У «Аризоны» отличился Дилан Строум.



В активе Никиты Задорова показатель полезности «+1» и 2 силовых приёма за 16.42 на льду. У Владислава Каменева 2 броска в створ за 12.35. Семён Варламов остался на скамейке запасных.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19