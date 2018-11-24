Овечкин: Уилсон похож на Линдроса и понимает, что хоккей — это не только силовые

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением об игре своего партнёра по команде Тома Уилсона, сравнив форварда с легендарным Эриком Линдросом. Напомним, Уилсон недавно отбыл дисквалификацию из-за жёсткого силового приёма.



«Сейчас можно увидеть, что Уилсон похож на Эрика Линдроса: он умеет играть жёстко, забрасывать шайбы и отдавать отличные передачи. Он понял, что это игра в хоккей, а не только силовые приёмы на соперниках. Но если речь идёт об игре и у вас появился шанс провести силовой приём, то почему нет?», — приводит слова российского форварда журналист Изабель Хуршудян в своём «твиттере».

Главному костолому НХЛ снизили дисквалификацию. Как такое может быть? Тому Уилсону всё сходит с рук.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19