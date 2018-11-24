«Каролина» — «Флорида»: судья попал в объятия Свечникова при праздновании гола

В матче «Каролины Харрикейнз» с «Флоридой Пантерз» (4:1) произошёл забавный момент. При праздновании гола «Харрикейнз» в объятия игроков, среди которых находился и российский нападающий Андрей Свечников, случайно угодил арбитр встречи.

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».

«Каролина» обыграла «Флориду», Свечников набрал 2 очка

К 49-й минуте хозяева вели со счётом 3:0 – дублем отметился Джордан Мартинук (в обоих случаях ассистентами выступили Лукас Валльмарк и Андрей Свечников), ещё один гол в активе Теуво Терявяйнена. Трой Брауэр одну шайбу отыграл, а точку в матче поставил всё тот же Мартинук, поразивший пустые ворота и оформивший хет-трик.



У второго номера драфта-2018 Свечникова показатель полезности «+3» и 2 броска в створ за 17 минут 16 секунд, проведённых на льду. У Евгения Дадонова «-2» и 4 броска за 19.55. У вернувшегося в состав Богдана Киселевича «-1» и 5 силовых приёмов за 19.08.