Игроки «Миннесоты» подрались со «скамейкой» «Виннипега» после силовых приёмов

В матче «Миннесоты Уайлд» и «Виннипег Джетс» (4:2) произошла массовая драка. После двух жёстких силовых приёмов хоккеисты «дикарей» устроили драку со «скамейкой» «джетс», судьи с большим трудом сумели погасить конфликт.

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«Миннесота Уайлд» выиграл у «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась со счётом 4:2 в пользу «Уайлд». Решающим в матче стал третий период, в котором хозяева забросили 4 шайбы.



Двумя баллами за результативность в составе победителей отметились Нино Нидеррайтер (1+1) и Мэтт Дамба (0+2). Голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк отразил 35 бросков из 38.