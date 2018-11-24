Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте сообщила имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские игроки не попали в тройку лучших.



Первой звездой дня признан голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри, отразивший 29 бросков по воротам и отыгравший на ноль во встрече с «Калгари Флеймз» (2:0).



Второй звездой стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Джей Ти Комфер, сумевший забросить две шайбы при игре в одном меньшинстве в матче с «Аризоной Койотс» (5:1).



Замкнул тройку лучших хоккеистов дня форвард «Каролины Харрикейнз» Джордан Мартинук, записавший в актив хет-трик в игре с «Флоридой Пантерз» (4:1).



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19