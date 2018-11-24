Фолиньо — о драке на «скамейке»: думаю, я просто «вырубился»

Нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Маркус Фолиньо прокомментировал драку со «скамейкой» во встрече с «Виннипег Джетс», завершившейся со счетом 4:2. Напомним, после двух жёстких силовых приёмов хоккеисты «дикарей» устроили драку со «скамейкой» «джетс», и судьи с большим трудом сумели погасить конфликт.



«Честно говоря, и это самое неприятное, я просто „вырубился“. Оказавшись на их „скамейке“, я подумал: боже, это не самое лучшее место. Но я должен был вступиться за партнёра. Думаю, это девиз „Миннесоты“ в течение всего сезона: если один парень в конфликте, остальные должны прыгнуть и помочь ему», — цитирует игрока официальный сайт команды.

Посмотреть видео массовой драки также можно на YouТube-канале Sportnet.