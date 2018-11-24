«Вашингтон» — «Детройт»: Орлову разбили лицо в кровь при конфликте на пятаке

Защитнику «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрию Орлову разбили лицо в кровь во время конфликта на пятаке во встрече с «Детройт Ред Уингз» (3:1). Российскому хоккеисту пришлось уйти в раздевалку.



Главный тренер «столичных» Тодд Рирден прокомментировал инцидент: «Несколько раз на льду была кровь сегодня. Счастливый День благодарения».

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Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Детройт»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу хозяев. Для «Кэпиталз» эта победа стала четвёртой кряду.



По два балла за результативность в составе победителей набрали Александр Овечкин (1+1) и Том Уилсон (1+1). Голкипер «Вашингтона» Брейден Холтби отразил 31 бросок. Единственной шайбой в составе «Дейтройта» отметился Андреас Атанасиу.