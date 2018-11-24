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«Миннесота» — «Виннипег» — 4:2. Видеообзор матча с массовой дракой

«Миннесота» — «Виннипег» — 4:2. Видеообзор матча с массовой дракой
Хоккей / НХЛ

«Миннесота Уайлд» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась со счётом 4:2 в пользу «Уайлд». Решающим в матче стал третий период, в котором хозяева забросили 4 шайбы.

Посмотреть видео также можно на «Чемпионате».

Двумя баллами за результативность в составе победителей отметились Нино Нидеррайтер (1+1) и Мэтт Дамба (0+2). Голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк отразил 35 бросков из 38.

В параллельной встрече «Нью-Джерси Дэвилз» дома уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1). Победную шайбу в овертайме забросил Мэтью Барзал. Двумя результативными передачами в составе «Айлендерс» отметился Валттери Фильппула.

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