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Итоги дня в АХЛ для россиян: Самсонов отразил 79,3% бросков, два очка Воробьёва

Итоги дня в АХЛ для россиян: Самсонов отразил 79,3% бросков, два очка Воробьёва
Хоккей / НХЛ

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно тринадцать матчей. В играх приняли участие десять российских хоккеистов. Записал в актив два (1+1) балла нападающий «Лихай-Вэлли» Михаил Воробьёв, отразил 23 из 29 бросков голкипер «Херши» Илья Самсонов, не отметился очками форвард Сергей Шумаков.

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ИгрокКлубОчкиШтрафБроски"+/-"
Абрамов (н)

Тренин (н)

Волков (н)

Шумаков (н)

Воробьёв (н)

Валиев (з)

Гурьянов (н)

Летунов (н)

Швырёв (н)		«Кливленд»

«Милуоки»

«Сиракьюз»

«Херши»

«Лихай-Вэлли»

«Стоктон»

«Техас»

«Сан-Хосе»

«Колорадо»		0

0

0

0

1+1

0+2

0

0

0		0

2

5

0

0

0

0

0

0		0

2

1

0

3

1

0

2

3		0

0

0

0

+2

0

0

0

0
ВратарьКлубБроски"%ОБСчёт
Самсонов«Херши»23 из 2979,3%2:6
Комментарии (0)
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