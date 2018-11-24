Итоги дня в АХЛ для россиян: Самсонов отразил 79,3% бросков, два очка Воробьёва

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно тринадцать матчей. В играх приняли участие десять российских хоккеистов. Записал в актив два (1+1) балла нападающий «Лихай-Вэлли» Михаил Воробьёв, отразил 23 из 29 бросков голкипер «Херши» Илья Самсонов, не отметился очками форвард Сергей Шумаков.



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Игрок Клуб Очки Штраф Броски "+/-" Абрамов (н)



Тренин (н)



Волков (н)



Шумаков (н)



Воробьёв (н)



Валиев (з)



Гурьянов (н)



Летунов (н)



Швырёв (н) «Кливленд»



«Милуоки»



«Сиракьюз»



«Херши»



«Лихай-Вэлли»



«Стоктон»



«Техас»



«Сан-Хосе»



«Колорадо» 0



0



0



0



1+1



0+2



0



0



0 0



2



5



0



0



0



0



0



0 0



2



1



0



3



1



0



2



3 0



0



0



0



+2



0



0



0



0