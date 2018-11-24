Итоги дня в АХЛ для россиян: Самсонов отразил 79,3% бросков, два очка Воробьёва

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно тринадцать матчей. В играх приняли участие десять российских хоккеистов. Записал в актив два (1+1) балла нападающий «Лихай-Вэлли» Михаил Воробьёв, отразил 23 из 29 бросков голкипер «Херши» Илья Самсонов, не отметился очками форвард Сергей Шумаков.
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|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|"+/-"
|Абрамов (н)
Тренин (н)
Волков (н)
Шумаков (н)
Воробьёв (н)
Валиев (з)
Гурьянов (н)
Летунов (н)
Швырёв (н)
|«Кливленд»
«Милуоки»
«Сиракьюз»
«Херши»
«Лихай-Вэлли»
«Стоктон»
«Техас»
«Сан-Хосе»
«Колорадо»
|0
0
0
0
1+1
0+2
0
0
0
|0
2
5
0
0
0
0
0
0
|0
2
1
0
3
1
0
2
3
|0
0
0
0
+2
0
0
0
0
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|"%ОБ
|Счёт
|Самсонов
|«Херши»
|23 из 29
|79,3%
|2:6