Овечкин — о травмах Кузнецова и Оши: это ключевые игроки, но ничего не сделать

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча с «Детройт Ред Уингз» (3:1) прокомментировал отсутствие в составе Ти Джея Оши и Евгения Кузнецова. Напомним, оба хоккеиста выбыли из-за травм.



«Это ключевые игроки, но мы ничего не может с этим поделать. Мы просто должны показывать свой лучший хоккей», – приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Детройт»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу хозяев. Для «Кэпиталз» эта победа стала четвёртой кряду. По два балла за результативность в составе победителей набрали Александр Овечкин (1+1) и Том Уилсон (1+1). Голкипер «Вашингтона» Брейден Холтби отразил 31 бросок. Единственной шайбой в составе «Дейтройта» отметился Андреас Атанасиу.