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«Эйбар» — «Реал Мадрид». 24 ноября. Прямая трансляция
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15:00 Мск
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«Автомобилист» — «Ак Барс»: в составе хозяев дебютирует Макаров

«Автомобилист» — «Ак Барс»: в составе хозяев дебютирует Макаров
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и казанского «Ак Барса» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 24 ноября, начало — в 15:00 мск. В составе «Автомобилиста» дебютирует вратарь Андрей Макаров.

«Автомобилист»:

Макаров (Сохатский);
Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;
Василевский — Егоршев, Гареев — Паре — Секстон;
Бодров — Мамкин, Крикунов — Торченюк — Миловзоров;
Валитов, Рассейкин, Чесалин — Кучерявенко — Литовченко.

«Ак Барс»:

Подъяпольский (Гарипов);
Яруллин — Марков, Секач — Азеведу — Зарипов;
Постма — Абросимов, Глухов — Попов — Галиев;
Батыршин — Манухов, Лукоянов — Михеев — Потапов;
Ткачёв — Свитов — Клинкхаммер, Кара.

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