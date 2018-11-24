Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и казанского «Ак Барса» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 24 ноября, начало — в 15:00 мск. В составе «Автомобилиста» дебютирует вратарь Андрей Макаров.
«Автомобилист»:
Макаров (Сохатский);
Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;
Василевский — Егоршев, Гареев — Паре — Секстон;
Бодров — Мамкин, Крикунов — Торченюк — Миловзоров;
Валитов, Рассейкин, Чесалин — Кучерявенко — Литовченко.
«Ак Барс»:
Подъяпольский (Гарипов);
Яруллин — Марков, Секач — Азеведу — Зарипов;
Постма — Абросимов, Глухов — Попов — Галиев;
Батыршин — Манухов, Лукоянов — Михеев — Потапов;
Ткачёв — Свитов — Клинкхаммер, Кара.
«Автомобилист» — «Ак Барс»: в составе хозяев дебютирует Макаров