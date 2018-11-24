«Автомобилист» — «Ак Барс»: в составе хозяев дебютирует Макаров

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и казанского «Ак Барса» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 24 ноября, начало — в 15:00 мск. В составе «Автомобилиста» дебютирует вратарь Андрей Макаров.



«Автомобилист»:



Макаров (Сохатский);

Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;

Василевский — Егоршев, Гареев — Паре — Секстон;

Бодров — Мамкин, Крикунов — Торченюк — Миловзоров;

Валитов, Рассейкин, Чесалин — Кучерявенко — Литовченко.



«Ак Барс»:



Подъяпольский (Гарипов);

Яруллин — Марков, Секач — Азеведу — Зарипов;

Постма — Абросимов, Глухов — Попов — Галиев;

Батыршин — Манухов, Лукоянов — Михеев — Потапов;

Ткачёв — Свитов — Клинкхаммер, Кара.