Брат Даниса Зарипова покинул «Ермак»

Хоккейный клуб «Ермак» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с нападающим Маратом Зариповым, информирует официальный сайт команды из Ангарска.



28-летний форвард провел в этом сезоне за команду 26 матчей, забил две шайбы и сделал девять результативных передач. Коэффициент полезности «-9».



Напомним, Марат — брат известного нападающего Даниса Зарипова, который сейчас защищает цвета казанского «Ак Барса». Данис — чемпион мира-2008, 2009, 2014 в составе сборной России. Единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе казанского «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе магнитогорского «Металлурга»).



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»