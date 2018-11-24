Покотило: российские игроки переоценены, КХЛ нужно отменить лимит на легионеров

Заместитель спортивного директора «Амура» Вадим Покотило поделился мнением о лимите на легионеров.



«Я считаю, что российские игроки однозначно переоценены. И по моему мнению, если наша лига хочет развиваться и стремиться выше, лимит на легионеров стоит отменить совсем — в этом случае зарплата средних российских хоккеистов резко упадёт. Когда я играл, не было лимитов, например, для молодых игроков. И это не останавливало талантливых ребят. Если мы хотим, чтобы лига стала сильнее, то, по моему мнению, нужно создавать конкурентоспособную среду, в которой будут выживать сильнейшие игроки.



Открытие зарплатных ведомостей? Лично я однозначно против. В основном людям зарплаты интересны не для оценки работы того же менеджмента. Я не понимаю такого массового интереса. Никто же не требует открывать зарплаты работников на крупных предприятиях! К тому же любой болельщик приблизительные цифры знает. Что изменится от точной цифры? Мне кажется, общество в нашей стране ещё не готово. В НХЛ спокойнее к этому относятся, разрыв в доходах хоккеистов и других профессий меньше. Когда у нас будет так же, мы придём к открытию зарплат.



После введения жёсткого потолка зарплат все будут играть по одним правилам. Когда есть чёткая цифра зарплатного бюджета, клубы смогут планировать в этих рамках и понимать, что за такие деньги можно конкурировать с топ-клубами. Игроков у нас хватает, просто есть вопросы к их распределению по КХЛ. При более равномерной концентрации звёзд чемпионат станет ещё интереснее», — сказал Покотило в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Параскуном.