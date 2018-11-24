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Артём Дзюба сфотографировался в форме СКА

Артём Дзюба сфотографировался в форме СКА
Хоккей / КХЛ

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба сфотографировался в форме хоккейного клуба СКА. Футболист опубликовал фотографию в своём «инстаграме» с подписью: «Осталось только потерять зубы».

Возможно, форвард принял участие в съёмке рекламного ролика к хоккейным матчам на стадионе «Санкт-Петербург».

На арене на Крестовском острове 16 декабря состоится матч Кубка Первого канала Россия — Финляндия, а 22 декабря — матч КХЛ между СКА и ЦСКА.

Посмотреть фото можно также в «Инстаграме».

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