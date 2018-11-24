«Северсталь» — «Динамо» М: у хозяев дебютируют Пестушко и Казионов

Стали известны составы череповецкой «Северстали» и московского «Динамо» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 24 ноября, начало игры — в 17:30 мск.



«Северсталь»:



Фурх (Магарилов);

Кудако — Верёвкин, Рыбин — Трубачёв — Щербина;

Куляш — Кулда, Вовченко — Кодола — Гераськин;

Лекомцев — Корнеев, Пестушко — Казионов — Захарчук;

Сычушкин — Калашников, Григоренко — Коротков — Странски.



«Динамо» Москва:



Бочаров (Ерёменко);

Миронов — Хиетанен, Кагарлицкий — Шипачёв — Алексеев;

Волков — Никулин, Брюквин — Индрашис — Макаров;

Койвисто — Меньшиков, Моисеев — Мозер — Кулёмин;

Пепеляев — Зайцев, Петрунин — Ефремов — Игумнов.