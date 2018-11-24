Стали известны составы череповецкой «Северстали» и московского «Динамо» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 24 ноября, начало игры — в 17:30 мск.
«Северсталь»:
Фурх (Магарилов);
Кудако — Верёвкин, Рыбин — Трубачёв — Щербина;
Куляш — Кулда, Вовченко — Кодола — Гераськин;
Лекомцев — Корнеев, Пестушко — Казионов — Захарчук;
Сычушкин — Калашников, Григоренко — Коротков — Странски.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Ерёменко);
Миронов — Хиетанен, Кагарлицкий — Шипачёв — Алексеев;
Волков — Никулин, Брюквин — Индрашис — Макаров;
Койвисто — Меньшиков, Моисеев — Мозер — Кулёмин;
Пепеляев — Зайцев, Петрунин — Ефремов — Игумнов.
«Северсталь» — «Динамо» М: у хозяев дебютируют Пестушко и Казионов