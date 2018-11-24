Стали известны составы на «армейское» дерби ЦСКА — СКА

Стали известны составы на матч между ЦСКА и СКА, который состоится сегодня, 24 ноября, на «ЦСКА Арене», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Нестеров – Блажиевский, Капризов – Вей – Григоренко;

Пашнин – Робинсон, Попов – Шалунов – Окулов;

Романов – Марченко, Слепышев – Светлаков – Телегин;

Науменков, Скотт – Карнаухов – Хансен, Ртищев.



СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Карпов;

Хафизуллин — Рукавишников, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;

Токранов — Белов, Якупов — Дацюк — Плотников;

Сёмин, Коскиранта — Каблуков — Кетов, Морозов.