Стали известны составы на матч между ЦСКА и СКА, который состоится сегодня, 24 ноября, на «ЦСКА Арене», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров – Блажиевский, Капризов – Вей – Григоренко;
Пашнин – Робинсон, Попов – Шалунов – Окулов;
Романов – Марченко, Слепышев – Светлаков – Телегин;
Науменков, Скотт – Карнаухов – Хансен, Ртищев.
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Карпов;
Хафизуллин — Рукавишников, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;
Токранов — Белов, Якупов — Дацюк — Плотников;
Сёмин, Коскиранта — Каблуков — Кетов, Морозов.
Стали известны составы на «армейское» дерби ЦСКА — СКА