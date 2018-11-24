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«Трактор» упустил преимущество в две шайбы и уступил «Торпедо»

«Трактор» упустил преимущество в две шайбы и уступил «Торпедо»
Хоккей / КХЛ

Челябинский «Трактор» на домашней арене уступил нижегородскому «Торпедо», потерпев поражение со счётом 3:5. Подопечные Дэвида Немировски выиграли три матча из последних пяти.

К 25-й минуте подопечные Алексея Тертышного лидировали в счёте благодаря заброшенным шайбам Ника Бэйлена и Райана Стоа. В середине второго периода Алексей Петров получил удаление «5+20» и «Торпедо» воспользовалось шансом — голы забили Энрю Кэлоф и Филип Хольм, оформивший дубль. В третьем периоде соперники обменялись шайбами Кэлофа и Андрея Ерофеева, точку поставил гол Энди Миле.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2018, суббота. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
3 : 5
1:0, 1:3, 1:2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 – Бэйлен (Кравцов) – 18:58 (5x5), 2:0 – Стоу (Бэйлен) – 24:50 (5x5), 2:1 – Кэлоф (Мили, Хольм) – 33:30 (5x4), 2:2 – Хольм (Мили, Кэлоф) – 35:54 (5x4), 2:3 – Хольм (Кэлоф) – 36:36 (5x4), 2:4 – Кэлоф (Саболич) – 50:54 (5x5), 3:4 – Ерофеев – 53:08 (5x5), 3:5 – Мили – 59:59 (en)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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