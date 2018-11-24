«Трактор» упустил преимущество в две шайбы и уступил «Торпедо»

Челябинский «Трактор» на домашней арене уступил нижегородскому «Торпедо», потерпев поражение со счётом 3:5. Подопечные Дэвида Немировски выиграли три матча из последних пяти.



К 25-й минуте подопечные Алексея Тертышного лидировали в счёте благодаря заброшенным шайбам Ника Бэйлена и Райана Стоа. В середине второго периода Алексей Петров получил удаление «5+20» и «Торпедо» воспользовалось шансом — голы забили Энрю Кэлоф и Филип Хольм, оформивший дубль. В третьем периоде соперники обменялись шайбами Кэлофа и Андрея Ерофеева, точку поставил гол Энди Миле.

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Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19