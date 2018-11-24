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«Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» в Екатеринбурге

«Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» в Екатеринбурге
Хоккей / КХЛ

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» уступил казанскому «Ак Барсу», встреча завершилась со счётом 3:4. Подопечные Андрея Мартемьянова потерпели пять поражений в последних шести матчах.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а в следующем было забито сразу пять голов: у хозяев шайбами отметились Дэн Секстон, Ефим Гуркин и Найджел Доус, в команде гостей точные броски оформили Иржи Секач и Пол Постма. На 50-й минуте «Ак Барс» сравнял счёт благодаря оформившему дубль Секачу. Вскоре казанский клуб вышел вперёд, шайбу забросил Роб Клинкхаммер.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2018, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
3 : 4
0:0, 3:2, 0:2
Ак Барс
Казань
0:1 – Секач (Зарипов, Азеведу) – 20:21 (5x5), 1:1 – Секстон (Бодров) – 26:56 (5x4), 2:1 – Гуркин (Секстон, Паре) – 31:23 (5x5), 2:2 – Постма (Зарипов) – 35:04 (5x4), 3:2 – Доус (Голышев) – 39:36 (5x4), 3:3 – Секач (Марков) – 49:15 (5x5), 3:4 – Клинкхаммер (Зарипов, Азеведу) – 51:45 (5x4)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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