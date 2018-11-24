«Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» уступил казанскому «Ак Барсу», встреча завершилась со счётом 3:4. Подопечные Андрея Мартемьянова потерпели пять поражений в последних шести матчах.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, а в следующем было забито сразу пять голов: у хозяев шайбами отметились Дэн Секстон, Ефим Гуркин и Найджел Доус, в команде гостей точные броски оформили Иржи Секач и Пол Постма. На 50-й минуте «Ак Барс» сравнял счёт благодаря оформившему дубль Секачу. Вскоре казанский клуб вышел вперёд, шайбу забросил Роб Клинкхаммер.

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Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19