Мартемьянов: «Автомобилист» подвели удаления, по самоотдаче претензий нет

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с «Ак Барсом», в котором его команда проиграла сопернику со счётом 3:4.



«Соперника поздравляю с победой. Хорошая, боевая игра. По самоотдаче практически ко всей команде нет претензий. Немного подломили удаления ненужные. Команды сражались «от ножа», эмоции били через край. Думаю, все заметили. Но где-то это с нами плохую штуку сыграло. Меньшинство нас немного подвело. Парни — молодцы, бились. Заканчивали игру в пять защитников, нагрузились прилично. Как на сегодня есть — так есть. Готовимся к выездной серии.



Как оценю дебют Макарова? Да неплохо, молодец. Парень несколько моментов подтащил. Для вратаря, который с колёс практически в рамку встал в таком матче ответственном, неплохой уровень показал.



Ефим Гуркин забил сегодня почти от ворот? Мы сегодня немного более консервативно играли в обороне. Нападающие забивали достаточно голов, чтобы ребята больше сил тратили в обороне. Пока возможность есть, мы не запрещаем этого делать — включаться в атаку и завершать её.



Выходит ли команда из пике? По духу — да, сегодня практически у всей команды равнодушных глаз не было. И часть удалений — это эмоции просто били через край. Команда очень хотела сегодня выиграть, сражалась. Было много бросков, силовой борьбы. Команда соперника — такая более мужиковатая, ребята все рослые. Но мы выгрызали, молодцы. Во многих моментах я очень доволен игрой нашей команды.



Уступили по вбрасываниям и броскам в створ. Ожидаемо ли? На вбрасываниях «Ак Барс» традиционно очень сильно играет. У нас, к сожалению, многие парни форму только ещё набирают: Торченюк, Кучерявенко, Гареев. Они не играли почти два месяца. Собираем тех, кто есть. Егоршев сегодня получил серьёзную травму, Трямкин в гипсе. Лазарет полный. Но пацаны сражаются, волю, характер проявляют. Игра придёт» — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

Тут у всех проблемы. Что творится на Востоке КХЛ «Автомобилист» и «Авангард» не так хороши, как казалось на старте. Но есть и плюсы, даже у «Сибири» и «Адмирала».