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ЦСКА — СКА: Слепышев отметился точным броском с неудобной руки, стоя на коленях

ЦСКА — СКА: Слепышев отметился точным броском с неудобной руки, стоя на коленях
Хоккей / КХЛ

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев сравнял счёт в концовке второго периода домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА.

Хоккеист московских «армейцев» нанёс сумасшедший бросок, стоя на коленях и располагаясь спиной к воротам гостей. Вратарь СКА Игорь Шестёркин оказался не готов к такому развитию событий.

Видео гола Слепышева можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде счёт открыл форвард СКА Николай Прохоркин. Таким образом, сухая серия голкипера ЦСКА Ильи Сорокина остановилась на 248-й минуте. Вратарь успел установить клубный рекорд и третью по длительности сухую серию КХЛ — 247 минут 40 секунд.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию «армейского» дерби.

ЦСКА — СКА: сухая серия Ильи Сорокина оборвалась на 248-й минуте
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