ЦСКА — СКА: Слепышев отметился точным броском с неудобной руки, стоя на коленях

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев сравнял счёт в концовке второго периода домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА.



Хоккеист московских «армейцев» нанёс сумасшедший бросок, стоя на коленях и располагаясь спиной к воротам гостей. Вратарь СКА Игорь Шестёркин оказался не готов к такому развитию событий.

Видео гола Слепышева можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



В первом периоде счёт открыл форвард СКА Николай Прохоркин. Таким образом, сухая серия голкипера ЦСКА Ильи Сорокина остановилась на 248-й минуте. Вратарь успел установить клубный рекорд и третью по длительности сухую серию КХЛ — 247 минут 40 секунд.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию «армейского» дерби.