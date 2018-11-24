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Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» благодаря дублю Никулина

Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» благодаря дублю Никулина
Хоккей / КХЛ

«Северсталь» и «Динамо» выясняли отношения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Череповце и закончилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Владимира Крикунова.

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Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке команды сумели отличиться по разу. Илья Никулин, которому ассистировал Вадим Шипачёв, реализовал большинство, а в составе хозяев точным броском отметился Матей Странски. В середине третьей двадцатиминутки Никулин оформил дубль при непосредственном участии Дмитрия Кагарлицкого – бело-голубые забросили шайбу в формате «пять на три».

Хозяева потерпели пятое поражение подряд, а московская команда прервала серию из двух поражений.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2018, суббота. 17:30 МСК
Северсталь
Череповец
1 : 2
0:0, 1:1, 0:1
Динамо М
Москва
0:1 – Никулин (Шипачёв) – 27:41 (5x3), 1:1 – Странски (Коротков, Григоренко) – 33:22 (5x5), 1:2 – Никулин (Кагарлицкий) – 49:50 (5x3)
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