Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» благодаря дублю Никулина

«Северсталь» и «Динамо» выясняли отношения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Череповце и закончилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Владимира Крикунова.



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Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке команды сумели отличиться по разу. Илья Никулин, которому ассистировал Вадим Шипачёв, реализовал большинство, а в составе хозяев точным броском отметился Матей Странски. В середине третьей двадцатиминутки Никулин оформил дубль при непосредственном участии Дмитрия Кагарлицкого – бело-голубые забросили шайбу в формате «пять на три».

Хозяева потерпели пятое поражение подряд, а московская команда прервала серию из двух поражений.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.