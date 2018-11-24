И. Воробьёв: не согласен, что Дацюк не в своей тарелке, Паша играет на команду

Главный тренер СКА Илья Воробьёв подвёл итоги выездного матча с ЦСКА (1:3).



«Хорошая, боевая игра, ребята работали, бились. Два необязательных гола стоили нам игры. Потеряли очки.



У СКА комплекс ЦСКА? У нас нет комплексов. Херсли не играет по семейным обстоятельствам, непонятно, когда вернётся. Мы доминировали в первой половине матча, потом нужно было ещё забивать.



Дацюк не в своей тарелке? Не согласен. Паша играет, работает на команду», — передает слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



В первом периоде гости открыли счёт благодаря голу Николая Прохоркина, прервавшему сухую серию голкипера московских «армейцев» Ильи Сорокина, насчитывавшую более 240 минут. Подопечные Игоря Никитина сумели восстановить равновесие на последних секундах второго игрового отрезка, после того как Антон Слепышев пробил Игоря Шестёркина броском с неудобной руки, стоя на коленях. В третьей двадцатиминутке Михаил Григоренко вывел хозяев вперёд, отметившись точным броском в меньшинстве. В концовке встречи Иван Телегин увеличил преимущество ЦСКА, подкараулив ошибку Павла Дацюка.