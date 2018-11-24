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М. Григоренко: СКА думал, что если сыграет агрессивно, то ЦСКА не справится

М. Григоренко: СКА думал, что если сыграет агрессивно, то ЦСКА не справится
Хоккей / КХЛ

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко подвёл итоги домашнего матча со СКА (3:1).

«Мой гол — это привет Кузьменко? Они в этот момент играли в большинстве и не думали, что мы сыграем агрессивно. Получилось удачно. Вея убрали из нашего звена? Это рабочий момент, тренеры увидели, что после первого периода надо было что-то поменять. Сработало. Красивая шайба Слепышева нам сильно помогла. Это был переломный момент. Забили первый гол — сразу легче стало.

Они сами привезли себе решающие голы? Мы просто терпели и работали по нашей системе, перетерпели их. После второй шайбы нам сказали, чтобы были аккуратнее.

Серия побед над СКА? Все три игры были равные, СКА тоже неплохо играет. Мы сегодня второй и третий периоды здорово провели, придерживались плана на игру, внесли изменения и оказались чуть сильнее. Все игры очень принципиальные. Такие соперники не так часто играют, нужно выходить и отдаваться игре.

Первый период был нелучшим? Так просто получилось. Вышли в хорошей форме. Они, наверное, думали, что если сыграют агрессивно, то мы не справимся. В первом периоде для них это сработало. Но мы внесли коррективы, и всё получилось.

Удаления? Я не хочу обсуждать судейство. Неправильно про это что-то говорить. Все люди — все ошибаются», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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