Крикунов: ответственность придавила «Динамо», игра в Череповце вышла тяжёлой

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о гостевой игре с «Северсталью» (2:1). В составе бело-голубых двумя заброшенными шайбами отметился защитник Илья Никулин.



«В первую очередь сегодня для нас был важен результат. Мы готовились к этой игре. Ребята — молодцы, бились, боролись, использовали большинство. В Ярославле нам это не удавалось. Здесь, слава богу, использовали и добились победы. По качеству хоккей был не самым хорошим. Но, видимо, ответственность, которая придавила команду, сделала игру такой тяжёлой», — приводит слова специалиста официальный сайт «Северстали».



«Динамо» прервало серию из двух поражений, а череповецкая команда проиграла в пятый раз подряд.

ЦСКА идеален, «Северсталь» готовится к ВХЛ. Что творится на Западе «Армейцы» должны возглавить общую турнирную таблицу уже в ближайшее время.