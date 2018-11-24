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Крикунов: ответственность придавила «Динамо», игра в Череповце вышла тяжёлой

Крикунов: ответственность придавила «Динамо», игра в Череповце вышла тяжёлой
Хоккей / КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о гостевой игре с «Северсталью» (2:1). В составе бело-голубых двумя заброшенными шайбами отметился защитник Илья Никулин.

«В первую очередь сегодня для нас был важен результат. Мы готовились к этой игре. Ребята — молодцы, бились, боролись, использовали большинство. В Ярославле нам это не удавалось. Здесь, слава богу, использовали и добились победы. По качеству хоккей был не самым хорошим. Но, видимо, ответственность, которая придавила команду, сделала игру такой тяжёлой», — приводит слова специалиста официальный сайт «Северстали».

«Динамо» прервало серию из двух поражений, а череповецкая команда проиграла в пятый раз подряд.

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