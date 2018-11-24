«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Александр Георгиев займёт место в воротах хозяев

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев выйдет в стартовом составе на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщает пресс-служба «синерубашечников» со ссылкой на главного тренера Дэвида Куинна.



В нынешнем сезоне Георгиев провёл шесть матчей, в которых одержал четыре победы при двух поражениях. 22-летний россиянин отражает 91,1% бросков с коэффициентом надёжности 2,94. В своём предыдущем матче, с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:0), Георгиев оформил первый шат-аут на уровне НХЛ, отразив 29 бросков. Помимо этого, россиянина признали второй звездой игрового дня.



Основной вратарь клуба из Нью-Йорка Хенрик Лундквист провёл в этом сезоне 18 матчей регулярного чемпионата.

Александр Георгиев признан второй звездой дня в НХЛ