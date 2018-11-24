Галиев: поздравляю Секача с рождением дочки, узнал об этом только перед игрой

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев поделился мнением о матче с «Автомобилистом» (4:3).



«Впечатления от игры только положительные. Мы настраивались серьёзно — у них очень хорошая команда, они весь сезон отлично играют. Последние два матча хозяева проиграли, и мы были готовы к тому, что они выйдут заряженными и будут играть на победу.



Думаю, у нас всё получалось, просто пропустили два гола во втором периоде в меньшинстве. Знали, что у них хорошие спецбригады. Выходя на третий период, верили друг в друга и знали, что всё будет хорошо, если мы будем придерживаться своей игры. В итоге два большинства, одно из которых реализовали.



У Секача родилась дочь? Я вообще только перед игрой узнал. Подсказал ему идею, как отпраздновать гол, и он это сделал. Можете посмотреть повтор, когда он проезжал мимо лавки. Поздравляем его, здоровья дочке и маме», — приводит слова Галиева пресс-служба «Ак Барса».

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