Яруллин: понимали, что «Автомобилист» будет обозлённым как раненый зверь

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин подвёл итоги выездного матча с «Автомобилистом» (4:3) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.



«Мы понимали: соперник сильный, хозяева в этом году очень здорово играют и в плане тактики, и по самоотдаче. У них сложный период был — два поражения. Понимали, что подопечные Мартемьянова будут обозлёнными как раненый зверь. Он, говорят, ещё опаснее. Настраивались на очень тяжёлую игру.



«Автомобилист» шёл на первом месте? Не то чтобы мы как-то на это смотрели, но просто надо было выиграть — и всё. Мы давно не выигрывали в Екатеринбурге.



Болельщики? Молодцы, спасибо им большое. Пусть чаще приезжают болеть за нас», — цитирует Яруллина официальный сайт «Ак Барса».

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