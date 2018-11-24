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Быков: Овечкин — афиша нашего хоккея в мире, как у канадцев был Гретцки

Быков: Овечкин — афиша нашего хоккея в мире, как у канадцев был Гретцки
Хоккей / НХЛ

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Я живу в Швейцарии, на днях ходил на матч «Фрибурга». Там в ложе по телевизору показывали НХЛ и крутили именно нарезку голов Овечкина, рассказывали о его рекордах. Это приятно, что люди за границей смотрят. Александр Великий — афиша нашего хоккея в мире, как у канадцев был Уэйн Гретцки, а теперь — Сидни Кросби и Коннор Макдэвид.

После одного из матчей сборной России я назвал Овечкина «электростанцией на льду». Считаю, это удачное сравнение. Так ведь и есть! Александр всё выдает энергию, электричество, мощность, результат. И тепло для партнёров, болельщиков», — цитирует Быкова официальный сайт НХЛ.

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