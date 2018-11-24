Слепышев: уже и не помню, забивал ли гол с колен до матча со СКА

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев поделился мнением о матче со СКА (3:1).



«Хороший, интересный матч. Всегда приятно проводить такие игры. За счёт чего снова удалось победить СКА? Всех секретов раскрывать не стану. Скажу лишь, что сегодня на льду была настоящая команда, все хоккеисты ЦСКА бились друг за друга, каждый внёс существенный вклад.



В первом периоде не всё получалось. Отвыкли от игры на таких скоростях. Потребовалось какое-то время, чтобы понять, каким будет матч. Со второго периода уже начали показывать свой хоккей.



Гол? Просто доработал момент до конца. Не получилось бросить с удобной руки, пришлось развернуться и бросать с неудобной. Забивал ли раньше с колен? Я уже и не помню. В КХЛ, наверное, первый такой гол.

Видео гола Слепышева можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Очевидно, что СКА находится на другом уровне по сравнению со многими командами. У питерских «армейцев» отличный состав, практически сборная России. У многих хоккеистов есть опыт выступления в НХЛ. Команда действует на других скоростях. Потребовалось время, чтобы понять, что надо играть быстрее.



ЦСКА вышел на первое место? Не думаю, что кто-то смотрит в таблицу. Готовимся от матча к матчу», — приводит слова Слепышева пресс-служба ЦСКА.