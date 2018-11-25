Гол Овечкина помог «Вашингтону» в гостях победить «Рейнджерс»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 5:3 (0:1, 3:1, 2:1) в пользу гостей. Для «Кэпиталз» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали Бретт Коннолли (1+1) и Якуб Врана (1+1). Заброшенной шайбой отметился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. У Джона Карлсона три результативные передачи.

Посмотреть видео гола Овечкина можно на официальном сайте НХЛ.



Овечкин также заработал показатель полезности «+1», он совершил 7 силовых приёмов и 2 раза бросил в створ ворот. В активе Дмитрия Орлова передача и показатель «-2». Евгений Кузнецов не принимал участия во встрече из-за травмы.

Форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников очков не набрал, проведя на льду 17 минут 56 секунд. Голкипер хозяев Александр Георгиев отразил 23 броска из 27.