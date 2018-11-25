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Гол Овечкина помог «Вашингтону» в гостях победить «Рейнджерс»

Гол Овечкина помог «Вашингтону» в гостях победить «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 5:3 (0:1, 3:1, 2:1) в пользу гостей. Для «Кэпиталз» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали Бретт Коннолли (1+1) и Якуб Врана (1+1). Заброшенной шайбой отметился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. У Джона Карлсона три результативные передачи.

Посмотреть видео гола Овечкина можно на официальном сайте НХЛ.

Овечкин также заработал показатель полезности «+1», он совершил 7 силовых приёмов и 2 раза бросил в створ ворот. В активе Дмитрия Орлова передача и показатель «-2». Евгений Кузнецов не принимал участия во встрече из-за травмы.

Форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников очков не набрал, проведя на льду 17 минут 56 секунд. Голкипер хозяев Александр Георгиев отразил 23 броска из 27.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2018, суббота. 22:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3 : 5
1:0, 1:3, 1:2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Веси (Фаст, Хейз) – 09:12 (5x5), 2:0 – Шей (Смит, Хейз) – 29:39 (5x5), 2:1 – Дауд (Карлсон, Коннолли) – 30:10 (5x5), 2:2 – Врана – 36:27 (5x5), 2:3 – Овечкин (Карлсон, Орлов) – 39:30 (5x5), 3:3 – Строум (Хауден, Пионк) – 45:30 (5x5), 3:4 – Коннолли (Карлсон, Врана) – 53:36 (5x5), 3:5 – Уилсон (Кемпны) – 58:52 (en)
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