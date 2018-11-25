Тарасенко прервал безголевую серию, забросив 7-ю шайбу в сезоне

Российский нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отметился седьмой заброшенной шайбой в сезоне. В домашней встрече с «Виннипег Джетс» (продолжается 2-й период, счёт — 4:2 в пользу гостей) форвард забросил в первом периоде на 18-й минуте. Ворота «Джетс» защищает Лоран Броссуа.

Таким образом, Тарасенко прервал свою безголевую серию, которая насчитывала 10 матчей, и забил первый гол с 2 ноября, когда он отличился в игре с «Миннесотой Уайлд» (1:5).

Видео гола доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Эта шайба стала 18-м очком Тарасенко в 22 матчах текущего сезона. Всего в НХЛ он отметился 368 (185+183) баллами за результативность в 442 матчах.

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