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Три гола Гюнцеля помогли «Питтсбургу» обыграть «Коламбус», у Малкина передача

Три гола Гюнцеля помогли «Питтсбургу» обыграть «Коламбус», у Малкина передача
Хоккей / НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась со счётом 4:2 (3:1, 1:1, 0:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Хет-трик в составе победителей оформил Джейк Гюнцель. Защитник «Пингвинз» Крис Летанг набрал 3 (0+3) очка. На счету Сидни Кросби две результативные передачи.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 17 минут 43 секунды, нанёс три броска в створ ворот и отметился голевой передачей. Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин очков не набрал и окончил матч с показателем полезности «-2». Голкипер Сергей Бобровский провёл матч в запасе.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
4 : 2
3:1, 1:1, 0:0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Харрингтон (Дженнер, Фолиньо) – 05:14 (5x5), 1:1 – Пирсон (Кессел, Малкин) – 05:59 (5x5), 2:1 – Гюнцель (Кросби, Летанг) – 07:27 (5x5), 3:1 – Гюнцель (Кросби, Летанг) – 16:31 (5x5), 3:2 – Аткинсон (Дубински) – 33:04 (5x5), 4:2 – Гюнцель (Симон) – 35:54 (5x5)
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