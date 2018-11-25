Три гола Гюнцеля помогли «Питтсбургу» обыграть «Коламбус», у Малкина передача

«Питтсбург Пингвинз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась со счётом 4:2 (3:1, 1:1, 0:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Хет-трик в составе победителей оформил Джейк Гюнцель. Защитник «Пингвинз» Крис Летанг набрал 3 (0+3) очка. На счету Сидни Кросби две результативные передачи.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 17 минут 43 секунды, нанёс три броска в створ ворот и отметился голевой передачей. Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин очков не набрал и окончил матч с показателем полезности «-2». Голкипер Сергей Бобровский провёл матч в запасе.