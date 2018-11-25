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Две передачи Радулова не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Колорадо»

Две передачи Радулова не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Колорадо»
Хоккей / НХЛ

«Колорадо Эвеланш» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась со счётом 3:2 (0:0, 1:0, 2:2) в пользу хозяев. Эта победа стала для «Эвеланш» четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу за 2 минуты до конца третьего периода забросил форвард «Колорадо» Микко Рантанен. В составе победителей голами также отметились Натан Маккиннон и Джей Ти Комфер. Голкипер хозяев Семён Варламов отразил 25 бросков из 27. В активе форварда «Далласа» Александра Радулова две результативные передачи. У Антона Худобина 33 сейва.

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 14 минут 3 секунд, нанёс три броска в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «+2». Владислав Каменев очков не набрал. Форвард «Далласа» Валерий Ничушкин окончил матч с показателем «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2018, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3 : 2
0:0, 1:0, 2:2
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Маккиннон (Рантанен, Ландеског) – 33:11 (5x5), 1:1 – Факса (А. Радулов) – 51:32 (5x5), 1:2 – Бенн (Сегин, А. Радулов) – 55:03 (5x5), 2:2 – Комфер (Керфут, Джост) – 57:18 (5x5), 3:2 – Рантанен (Джонсон, Маккиннон) – 58:04 (5x5)
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