Две передачи Радулова не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Колорадо»

«Колорадо Эвеланш» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась со счётом 3:2 (0:0, 1:0, 2:2) в пользу хозяев. Эта победа стала для «Эвеланш» четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу за 2 минуты до конца третьего периода забросил форвард «Колорадо» Микко Рантанен. В составе победителей голами также отметились Натан Маккиннон и Джей Ти Комфер. Голкипер хозяев Семён Варламов отразил 25 бросков из 27. В активе форварда «Далласа» Александра Радулова две результативные передачи. У Антона Худобина 33 сейва.

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 14 минут 3 секунд, нанёс три броска в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «+2». Владислав Каменев очков не набрал. Форвард «Далласа» Валерий Ничушкин окончил матч с показателем «-1».