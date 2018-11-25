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«Вегас» разгромил «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес» проиграл «Ванкуверу»

«Вегас» разгромил «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес» проиграл «Ванкуверу»
Хоккей / НХЛ

«Вегас Голден Найтс» не оставил шансов «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге. Игра прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и закончилась со счётом 6:0 (4:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Дублем в составе победителей отметился Макс Пачоретти. По два балла за результативность также набрали: Алекс Так (1+1), Колин Миллер (1+1) и Райлли Смит (0+2). Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри оформил шат-аут, отразив 33 броска.

В параллельной встрече «Лос-Анджелес Кингз» дома уступил «Ванкувер Кэнакс» — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2). «Кэнакс» удалось прервать серию из восьми поражений.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 12 минут 4 секунды, нанёс один бросок в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». В активе форварда «Ванкувера» Николая Голдобина результативная передача.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2018, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
6 : 0
4:0, 1:0, 1:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Карлссон (Макнэбб, Маршессо) – 00:14 (5x5), 2:0 – Миллер (Смит) – 04:40 (5x5), 3:0 – Пачоретти (Смит, Миллер) – 09:29 (5x4), 4:0 – Пачоретти (Так) – 16:28 (5x5), 5:0 – Каррье (Ривз) – 23:27 (5x5), 6:0 – Так (Теодор) – 45:58 (4x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2018, воскресенье. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
2 : 4
0:0, 2:2, 0:2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 – Годетт (Виртанен, Голдобин) – 25:12 (5x5), 1:1 – Даути (Копитар, Картер) – 27:23 (5x4), 1:2 – Ганье (Хорват, Петтерссон) – 32:18 (5x4), 2:2 – Лафф (Хагелин, Кемпе) – 36:35 (5x5), 2:3 – Петтерссон – 50:23 (5x5), 2:4 – Мотт – 58:41 (en)
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