«Вегас» разгромил «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес» проиграл «Ванкуверу»

«Вегас Голден Найтс» не оставил шансов «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге. Игра прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и закончилась со счётом 6:0 (4:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Дублем в составе победителей отметился Макс Пачоретти. По два балла за результативность также набрали: Алекс Так (1+1), Колин Миллер (1+1) и Райлли Смит (0+2). Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри оформил шат-аут, отразив 33 броска.

В параллельной встрече «Лос-Анджелес Кингз» дома уступил «Ванкувер Кэнакс» — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2). «Кэнакс» удалось прервать серию из восьми поражений.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 12 минут 4 секунды, нанёс один бросок в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». В активе форварда «Ванкувера» Николая Голдобина результативная передача.