Итоги дня НХЛ для россиян: гол и 7 хитов Овечкина, шайба и 5 хитов Тарасенко
Хоккей
/ НХЛ
В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В 11 матчах дня приняли участие 23 российских хоккеиста.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Колорадо»
|27 из 29
|93,1
|3:2
|Худобин
|«Даллас»
|33 из 36
|91,7
|2:3
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|23 из 27
|85,2
|3:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|+1
|0
|2
|7
|1
|-
|21.10
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|0
|2
|2
|0
|-
|17.56
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-3
|0
|0
|0
|1
|-
|13.00
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|1+0
|+1
|2
|5
|5
|1
|-
|14.28
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|-1
|0
|3
|2
|0
|46%
|15.26
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+1
|-1
|0
|3
|1
|0
|-
|19.29
|А. Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|0
|2
|2
|2
|-
|17.10
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+0
|-2
|0
|1
|0
|1
|-
|18.56
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|+1
|0
|3
|0
|0
|32%
|17.43
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|0
|-
|07.32
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+2
|+1
|0
|3
|1
|2
|-
|19.08
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|2
|1
|0
|1
|100%
|09.51
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+1
|+1
|0
|2
|0
|1
|-
|15.55
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|1
|0%
|13.23
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|+2
|0
|3
|2
|0
|-
|14.30
|Киселевич (з)
|«Флорида»
|0+1
|0
|2
|1
|1
|0
|-
|15.52
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-3
|0
|3
|1
|2
|-
|21.15
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|+3
|0
|0
|2
|1
|-
|19.06
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+1
|+1
|0
|2
|0
|0
|-
|22.10
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|-2
|0
|0
|1
|0
|-
|19.59