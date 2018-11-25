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Итоги дня НХЛ для россиян: гол и 7 хитов Овечкина, шайба и 5 хитов Тарасенко

Итоги дня НХЛ для россиян: гол и 7 хитов Овечкина, шайба и 5 хитов Тарасенко
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В 11 матчах дня приняли участие 23 российских хоккеиста.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Варламов«Колорадо»27 из 2993,13:2
Худобин«Даллас»33 из 3691,72:3
Георгиев«Рейнджерс»23 из 2785,23:5
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»1+0+10271-21.10
Наместников (н)«Рейнджерс»0+0-10220-17.56
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0-30001-13.00
Тарасенко (н)«Сент-Луис»1+0+12551-14.28
Анисимов (н)«Чикаго»0+0-1032046%15.26
Дадонов (н)«Флорида»0+1-10310-19.29
А. Свечников (н)«Каролина»0+000222-17.10
Панарин (н)«Коламбус»0+0-20101-18.56
Малкин (н)«Питтсбург»0+1+1030032%17.43
Ничушкин (н)«Даллас»0+0-10000-07.32
Радулов (н)«Даллас»0+2+10312-19.08
Каменев (н)«Колорадо»0+002101100%09.51
Голдобин (н)«Ванкувер»0+1+10201-15.55
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+0-101010%13.23
Задоров (з)«Колорадо»0+0+20320-14.30
Киселевич (з)«Флорида»0+102110-15.52
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-30312-21.15
Зайцев (з)«Торонто»0+0+30021-19.06
Ожиганов (з)«Торонто»0+1+10200-22.10
Орлов (з)«Вашингтон»0+1-20010-19.59
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