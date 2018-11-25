Итоги дня НХЛ для россиян: гол и 7 хитов Овечкина, шайба и 5 хитов Тарасенко

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В 11 матчах дня приняли участие 23 российских хоккеиста.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Варламов «Колорадо» 27 из 29 93,1 3:2 Худобин «Даллас» 33 из 36 91,7 2:3 Георгиев «Рейнджерс» 23 из 27 85,2 3:5