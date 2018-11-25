Петтерссон повторил достижение Квартальнова, Овечкина и Малкина

В очередной встрече регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома проиграл «Ванкувер Кэнакс» — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2). «Кэнакс» удалось прервать серию из восьми поражений.

Зачёт снайперов регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19

Форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон набрал 2 (1+1) очка в матче. Заброшенная шайба стала для 19-летнего шведа 13-й в 20 матчах нынешнего сезона. Шведский нападающим стал первым новичком после Евгения Малкина (2006), кому удалось забросить 13 шайб в первых 20 играх в лиге.

С сезона-1988/89 13 или более голов в 20 матчах забивали ещё шестеро новичков – Джо Сакик (1988), Дмитрий Квартальнов (1992), Роб Годро (1992), Эрик Линдрос (1992), Теэму Селянне (1992), Александр Овечкин (2005).