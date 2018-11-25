Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте сообщила имена троих лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские игроки не попали в тройку лучших.

Главным героем дня стал форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне, забросивший пять шайб в ворота «Сент-Луис Блюз» (8:4). 20-летний финн четырежды отличился в равных составах и один раз в большинстве. Он вышел на первое место в списке снайперов регулярного сезона, забив 19 голов. Финский форвард в третий раз забросил минимум три шайбы за матч в ноябре, повторив достижение Алексея Ковалёва по числу хет-триков за один месяц.

Второй звездой признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Андреас Юнссон, трижды поразивший ворота «Филадельфии Флайерз» (6:0).

Замкнул топ-3 форвард «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель, оформивший хет-трик в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:2).