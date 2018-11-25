Блум — о КХЛ: некоторые платят миллионы, другие не могут купить ленту для клюшек

Защитник минского «Динамо» Джонатон Блум поделился мнением о Континентальной хоккейной лиге.

«Уровень хороший. Если бы было больше легионеров, команды были бы еще сбалансированнее. В КХЛ было мало чемпионов? Это вопрос денег. Вот что происходит, когда одни команды собирают лучших игроков. Конечно, в каждой команде есть хорошее звено, но когда дело касается денег или города, то в выигрыше всегда одни и те же три-четыре клуба. Так быть не должно. Потолок зарплат мягкий. Некоторые команды платят игрокам миллионы, другие не могут купить ленту для клюшек. Я четвёртый год в лиге. Есть топовые команды, а есть команды, которые мучаются. Хотя КХЛ постоянно развивается.

Думаю, лига стала бы только лучше, если бы у каждой команды было на две легионерские позиции больше. Вы можете заметить, что в большинстве клубов лиги большую часть очков набирают иностранцы. Думаю, если у каждой команды будет на одного-двоих легионеров больше, игру станет приятнее смотреть, лига будет лучше и хоккей станет более качественным», — цитирует Блума «Медиакорсеть».