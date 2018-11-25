Игроки «Авангарда» приняли участие во флешмобе «МамаЯНаделШапку»

Игроки «Авангарда» поздравили мам с праздником, приняв участие во флешмобе «МамаЯНаделШапку».

«Дорогие мамы! Поздравляем вас с праздником! Спасибо вам за каждый день, что вы рядом. Спасибо за поддержку. За добрые слова. За ласку и нежность. За время, которое вы тратите, чтобы у нас всё было хорошо. Спасибо, что радуетесь победам и не позволяете раскисать из-за поражений. За каждую улыбку, которую дарите. Вы лучшие! Мы вас любим!» — сказано в поздравлении «Авангарда».

Видео также можно посмотреть на официальном YouTube-канале омского клуба.

В России День матери учреждён в 1998 году. Праздник отмечается в последнее воскресенье ноября. В России уже несколько лет проходит всероссийская социальная акция к Дню матери — «Мама, я тебя люблю!».