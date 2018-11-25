Литтл: Лайне должен был забивать шесть, у него один из лучших бросков в НХЛ

Нападающий «Виннипег Джетс» Брайан Литтл прокомментировал игру форварда Патрика Лайне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (8:4). Патрик пять раз поразил ворота «музыкантов».

«Интересно, что он почти всё время был открыт. У него было много времени, чтобы оценить ситуацию, когда шайба приходила к нему. На самом деле этого делать нельзя, потому что у него один из лучших бросков в лиге. Конечно, за ним интересно наблюдать.

Он должен был забить шесть… Мы хотели, чтобы он забил шесть, ему чуть-чуть не хватило. Но всё равно он забил пять, и это невероятный результат», — цитирует Литтла официальный сайт НХЛ.

20-летний финн четырежды отличился в равных составах и один раз — в большинстве. Он вышел на первое место в списке снайперов регулярного сезона с 19 голами в активе. Финский форвард в третий раз забросил минимум три шайбы за один матч в ноябре, повторив достижение Алексея Ковалёва по числу хет-триков за один месяц. У российского нападающего настолько удачным был февраль 2001 года.