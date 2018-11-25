Кожевников: у Воробьёва нет комплекса Никитина, у СКА в последнее время нет игры

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал третью подряд победу ЦСКА в матчах со СКА в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19.

«Не считаю, что у Воробьёва комплекс перед Никитиным. У команды в последнее время нет игры, хотя поначалу была. Одним звеном трудно выиграть, хотя набор игроков у СКА хороший. Не хватает физики, может, это уже подготовка к плей-офф? Но по физическому состоянию и по игре ЦСКА два периода был на голову выше.

Могут ли проигрыши ЦСКА пошатнуть позиции Воробьёва? Не знаю, какие там договорённости. Там находятся авторитетные люди, знают, что делают. Могут убрать и с полсезона, если не будет справляться. Естественно, руководителям это неприятно», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.