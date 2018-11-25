Коннор: сейчас каждый бросок Лайне становится результативным

Нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор прокомментировал игру форварда Патрика Лайне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (8:4). Патрик пять раз поразил ворота «музыкантов».

«Лайне? Надо играть на него. Такое впечатление, что сейчас каждый его бросок становится результативным. В такой серии он забивает, как на автомате. Так он сейчас играет — чувствует игру», — цитирует Коннора официальный сайт НХЛ.

20-летний финн четырежды отличился в равных составах и один раз — в большинстве. Он вышел на первое место в списке снайперов регулярного сезона, записав на свой счёт 19 голов. Финский форвард в третий раз забросил минимум три шайбы за один матч в ноябре, тем самым повторив достижение Алексея Ковалёва по числу хет-триков за один месяц. У российского нападающего настолько удачным был февраль 2001 года.